會計研究發展基金會於2023年1月11日及16日舉辦ESG入門線上研討會，主題為：「溫室氣體盤查與揭露」，邀請會研基金會董事長王怡心、臺北大學教授李堅明、倍力資訊董事長許金隆，以及SGS台灣檢驗科技經歷呂冠霖分享，如何盤查溫室氣體排放量、收集相關數據及第三方如何進行查證。希望透過研討會協助公司達成永續經營之目標。

金融監督管理委員會於日前公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司最遲於2029年前完成溫室氣體盤查及查證。

王怡心於致詞時表示，2050淨零碳排是我國重要的環境政策。因此，遵循相關法令要求，以正確揭露溫室氣體排放資訊，

是上市櫃公司所關注的議題。會研基金會作為永續準則制定單位，除了提供高品質的揭露準則外，

提供相關教育訓練課程，以協助企業達成減碳目標。

李堅明提到，溫室氣體排放盤查不僅是數字計算而已，將計算結果納入營業成本、績效考評是企業需要思考的議題。此外，我國溫室氣體排放的計算方式有必要與國際接軌，避免影響我國產品的外銷，這是主管機關必須注意的重點。

許金隆指出，溫室氣體盤查方法可分為「邊界設定、鑑別排放源、排放量計算、編製報告書及第三方驗證」等步驟。這些程序都仰賴科技的協助，才能產生正確及快速的資訊。除此之外，科技亦能協助企業模擬未來可能的碳減量，有助於企業隨時修正減碳的行動方針。

王怡心指出，會研基金會所發布的確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，規定查核人員在針對永續報告書提供確信服務時，應遵循之程序。此外，針對溫室氣體盤查，會研基金會目前確信準則3410號「溫室氣體聲明之確信案件」即將完成二讀，近日對外徵求意見。

呂冠霖提到，在即將到來的氣候變遷挑戰，企業應有正確的碳管理觀念，並逐步進行碳盤查。此外，企業應檢視碳盤查結果，期望從中獲得減碳目標之重要資訊，據以推動碳減量、碳中和、碳抵換、循環經濟等工作。

本次研討會四位講者皆提及，為達成企業永續經營的目標，淨零碳排已是國際上重要的趨勢。因此，以出口貿易為主要經濟活動的我國，不論在永續準則的適用、溫室氣體排放的盤查及數位科技的使用，都必須與國際接軌。

會研基金會日後也將繼續舉辦各類型溫室氣體相關的研討會，提供各界研究與討論平台，倡議「資訊公開，擴大參與」，大家共同推動永續發展的目標。