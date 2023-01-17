麥維德夫罵觀眾。（臉書Vragolasti Tenis）

澳網第7種子麥維德夫（Daniil Medvedev）在首輪直落三6-0、6-1、6-2輕鬆過關，不過他也被澳洲球迷搞得很煩。第三盤麥維德夫取得5比2聽牌，他終於忍不住以英語粗話問候觀眾「fuck off」，由於是在麥維德夫正要發球的時候，現場比較安靜，這句話讓大家都聽得很清楚，觀眾隨即噓聲四起。

麥維德夫此戰的對手是美國吉隆（Marcos Giron），所以是一場美俄大戰，儘管不能掛上國籍，麥維德夫很清楚大家討厭他，因為他是俄羅斯人。去年澳網決賽，麥維德夫對戰西班牙天王納達爾（Rafael Nadal），差不多全場觀眾都支持納達爾，麥維德夫還遭到觀眾針對性的騷擾。

「這一切都非常不尊重人，我不能肯定30年後我還會想要打網球。國籍肯定是個關鍵，當我對戰別國的選手，他們一定就支持他而不是俄羅斯人。」不單是澳網，四大公開賽（澳洲、法國、英國、美國）的觀眾都不喜歡俄羅斯人，麥維德夫幾乎到哪裡都得忍受這種事。

此戰現場也有一些俄羅斯球迷觀戰，麥維德夫罵粗話之後，主審給他記了違規，他也只能搖搖頭，口裡念念有詞，他去年也在澳網被罰了不少錢。麥維德夫是硬地比賽的大師，亦是本屆賽事僅次於喬柯維奇（Novak Djokovic）的奪冠熱門人選。