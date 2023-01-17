Today's @JetBlue Play of the Game marked JT's 50 points and put the game away 5️⃣1️⃣ pic.twitter.com/c5PW4WGRe6 — Boston Celtics (@celtics) January 16, 2023

當打到讀秒階段，「綠衫軍」塞爾提克明星前鋒塔圖知道自己已經拿下48分，但他突然想起「前輩」賈瑪克勞佛之前給他的「叮嚀」，這次他選擇毅然三分出手，而不是白白讓進攻時間走完拖延時間，也讓他生涯第7次單場得分破50的表現出爐。

塔圖17日全場投23中15，含三分球投12中7，14罰全進，轟下全場最高51分，外加9籃板、5助攻，幫助塞爾提克130比118轟垮地主黃蜂，勇奪7連勝，目前戰績33勝12敗，繼續穩居東區與聯盟龍頭地位，塔圖賽後親自說明自己最後的心路過程。

因為本季先前遭遇熱火，塔圖曾在最後關頭拒絕出手，而讓自己得分停在49分，「那場比賽打完後，克勞佛傳訊息給我，告誡我假如得分只是接近50，沒人記得我拿幾分，除非我轟破50分，所以今天打到讀秒階段，我只是記起克勞佛跟我說的話。」

所以塔圖最後38秒投進的三分外線，也讓他的得分突破50大關，這也激起現場夏洛特球迷瘋狂呼喊「MVP」的聲浪，就連塞爾提克代總教練馬祖拉都說：「塔圖讓我變成更好的教練！」前役頸傷提前退場的懷特，今天復出拿下19分、8助攻，布羅格登也有16分。