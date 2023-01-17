距離長達10天的春節假期還有3天，冷空氣持續發威，中央氣象局針對全台6縣市發布低溫特報（含金門、馬祖）；特別的是西半部竹苗中跳空，反而是南投也被列入低溫警戒。

今晨各地低溫多在10度上下，迎風面有短暫雨。今、明兩天北海岸一帶、東北部有較大雨勢，大台北及花東地區也有短暫雨，新竹以南維持天氣穩定。各地平地氣溫：北部10至16度、中部11至21度、南部12至25度、東部12至23度。

氣象局針對基隆、新北、桃園、南投、金門、馬祖發低溫特報。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，小年夜（20日）冷空氣減弱，除夕（21日）、年初一（22日）氣溫稍回升，「感覺沒那麼冷了」。

年初二（23日）起一股強冷空氣南下，氣溫急降。吳德榮指出，目前各國預報分歧，「強烈大陸冷氣團」及「寒流」機率都有，最低溫不排除降至8度左右，應密切觀察。

氣溫回升要等到年初四（25日）了，有沒有機會返暖？升溫幅度要等日期更近時才會明朗，假期尾聲的天氣，也要到時候才知道。