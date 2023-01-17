《美股》馬丁·路德·金恩紀念日 美股休市 07:372023/01/17 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一（1月16日）為馬丁·路德·金恩紀念日，美股休市。 《美股》馬丁路德金紀念日 週一休市 《美股》新年假日 美股休市 《美股》聖誕節補假 美股休市 #馬丁 #金恩 #紀念日 #美股休市 #路德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拉攏黑人選票 拜登致敬金恩博士 04:102023/01/17 焦點新聞 李貴敏快評》民進黨執政 憲法很委屈 13:332022/12/25 快評 世足》惡搞阿根廷門將下流慶祝動作 超狂球迷刺青在身上 10:002022/12/22 體育 行憲紀念日談憲政體制 李貴敏：憲法很忙、很委屈 14:472022/12/25 政治 世足》阿根廷門神刺青在這部位 烙印「隊史最偉大的救球」 13:542022/12/27 體育 神隊友護駕 梅西捧盃不孤單 04:102022/12/20 運動天地 世足》心理學家釋阿根廷連串騷擾行為 姆巴佩超強抗壓力被讚爆 14:472022/12/24 體育 拜登否認韓美商議核武軍演 04:102023/01/04 焦點新聞 世足冠軍賽》幫梅西守護住冠軍 阿根廷門將獲金手套獎 02:402022/12/19 體育 影》阿根廷門神帶世界盃金手套帥氣登場 獲全場萬人熱烈掌聲 12:252023/01/05 體育 世足》FIFA指控阿根廷不當行為 門神低俗動作涉嫌違規 13:412023/01/14 體育 世足》猥褻動作引眾怒！阿根廷門將解釋：我在嗆法國人 07:292022/12/20 體育 守護世足金牌！阿根廷門神砸74萬元買菁英護衛犬 14:082023/01/02 體育 交往五周年該吃哪間餐廳？男友列5大名單鄉民驚呆：想分手就說 02:222022/12/24 生活 荷蘭為奴隸制歷史道歉 總理：這是違反人道罪 12:492022/12/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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