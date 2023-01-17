41歲藝人許維恩日前宣布懷孕喜訊，在臉書曬出19秒心跳聲宣布「做人成功」，且與老公王家梁取小名為「忒忒」，並開設IG帳號，短短三天已經突破7千人追蹤。昨（16）日她發文感謝大家的祝福，並曬出巨大的孕肚，讓粉絲相當驚訝，直呼：「這是雙胞胎的肚子嗎？三個月怎麼可以這麼大！」

先前，許維恩與王家梁夫妻倆宣布懷孕的好消息，透露兩人在第一次聽到寶寶心跳的時候，感動不已，老公王家梁更是緊牽著許維恩的手，醫師表示現階段只要寶寶有心跳，就表示很健康，讓夫妻倆安心不少。

許維恩昨(16)日發文感謝大家喜歡「忒忒」，並提到自己在求子的過程中，遇到了很多挫折和難題，希望可以為求子的人帶來好孕，「我用我現有的能力～我想拿我身邊所有的好運棉寄送給大家。」並曬出孕肚照，只見許維恩慈愛的望著肚子，期待寶寶的出生。

此文一出，不少網友紛紛湧入恭喜，「辛苦了，別太累啦」、「恭喜！最美的孕婦」，還有網友直呼：「肚子大好快，平安健康」、「這是雙胞胎的肚子嗎？三個月怎麼可以這麼大」、「這肚子感覺快6個月了」、「這個肚子看起來有4個月了。實際週數是？」、「這角度好像雙胞胎」，引起網友熱議。