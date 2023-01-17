南韓演員朴素丹2019年演出《寄生上流》知名度大開，從此工作邀約不斷，但是在2021年他卻突然透過經紀公司宣布罹患甲狀腺癌，之後將進行手術並休養一段時間，近日她演出的電影《幻影》即將上映，逐漸恢復健康的她也出席宣傳活動，並分享罹癌後的心路歷程。

朴素丹在16日接受韓國媒體採訪時，先是聊到參演電影《幻影》的契機，由於她與導演李海暎先前曾在她首次主演的電影《京城學校：失蹤的少女們》中合作過，所以當導演在籌備新電影時立刻就向她提出邀約「素丹啊，能展現出瘋狂的狀態嗎？」而她也在聽聞後也非常期待並「帶著激動的心情讀完了劇本」。

另外，朴素丹當時也坦言，由於罹癌的關係身體狀態不太好，因此一直感到很不安，據悉電影《幻影》拍攝完畢後，2021年12月她便接受手術治療，並在之後休養一個月，如今身體狀況逐漸復原才得以出面跑電影的宣傳活動。

接著，她表示，在拍攝期間其實一直不知道自己已經罹癌「還以為自己是職業倦怠，第一次對於去片場這件事感到害怕，是身體對我發出的信號，但我卻以為那是精神方面的問題，對導演跟前輩們非常抱歉」也坦言「拍完之後還因為覺得太對不起大家而哭了」她因此不敢看成品，但導演卻暖心地鼓勵她「我不是那麼容易就喊OK的人，相信我」給予她肯定。

除此之外，她也透露，雖然電影拍攝結束後僅剩後續錄音工作，但由於當時剛做完切片檢查差點失聲「如果再晚一點的話，很可能就無法錄音了」，但所幸現在她恢復後已經能以正常的聲音與大家問候，現在的她雖然因為生病荷爾蒙失調，皮膚狀況非常差，但她為了健康一個禮拜會做5、6次的皮拉提斯「雖然體力還是不如從前，但只要想到比起去年的這個時候已經好很多，就覺得很幸福」。