美國政治新聞網站「POLITICO」16日引述華府知情外交官指出，美國國務卿布林肯預計於2月5、6日出訪中國大陸，會晤大陸外交部長秦剛，報導評論布林肯此行將測試去（2022）年11月拜習會成果。布林肯此行有可能和陸方討論俄烏戰爭、北京的核武庫、推動雙邊高層對話，及釋放遭到關押的美國公民。

布林肯與秦剛2周前才通過電話。

去年11月印尼G20峰會上，美國總統拜登與大陸國家主席習近平舉行場邊峰會，當時拜登承諾將與北京維持暢通的溝通管道，後續美方宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪陸，「POLITICO」評論布林肯此行備受關注，在美中關係因為台灣、人權議題交惡之際，他此行將測試拜習會成果。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）分析：「有時候美中關係必須先危險惡化，兩國才能投入更多努力改善關係。」她說布林肯此行將反映「才剛務實改變新冠政策」的北京，「是否願意緩和其他外國、國內政策，以降低對中國造成的成本。」

目前美國國務院或北京都未釋出布林肯的訪問行程，不過國務院發言人普萊斯（Ned Price）先前表示，俄烏戰爭有可能在雙方討論議程上，另外報導指出，布林肯也有可能敦促解除包括緝毒合作、軍事對話在內等因裴洛西訪台而停滯的雙方高層接觸。布林肯也有可能尋求釋放受到大陸不當拘禁的美國公民，以及針對「中國持續並加速擴大核武庫」表達美方的擔憂。

報導指出，1月剛卸下大陸駐美大使一職、晉升外長的秦剛先前已暗示，他願意讓布林肯此趟訪陸行成功，他2日在推特發文讚賞與布林肯進行過「多場坦率、深入、有建設性的對話」，期待與布林肯「為了更好的中美關係繼續保持密切的工作關係」，「POLITICO」評論，秦剛的發言顯示北京希望雙邊關係停止下滑。

Called @SecBlinken to say goodbye. I appreciate several candid, in-depth and constructive meetings with him during my tenure. I look forward to continuing close working relations with him for a better China-US relationship. — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) January 1, 2023

不過報導也提到，已升任為大陸中央外事工作委員會辦公室主任的前外長王毅去年12月底才重申，美國持續頑固地將中國視為主要競爭對手，並且進行明目張膽的封鎖、打壓及挑釁。