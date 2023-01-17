中保科(9917)集團昨(16)日砸下近千萬預算，舉辦「2023集團線上旺年會」，總裁林孝信指出，今年年初中保科赴美參觀CES展，希望在今年能提出新的企劃及方向，雖然大環境經濟成長可能會有萎縮，但有把握及信心中保科集團今年會更好，而且要對股東好，也要對員工更好。

中保科2022年合併營收達到153.53億元，年成長8.62%，創歷史新高。副董事長林建涵表示，去年中保科集團創造了幾年來的巔峰，林建涵有信心今年可以再創好成績。2023年開始，除了謝謝員工的努出，也期許今年一起衝，希望中保科成為大家都知道的好公司。 中保科2023集團線上旺年會，不僅送出百萬名車，還有包括百萬現金獎、電動機車等，超過300多個獎項激勵同仁。集團大家長林孝信總裁不手軟，當場豪爽加碼300萬元，副董事長林建涵也霸氣大方再加碼百萬汽車一台，總共三台汽車讓員工抽獎，讓所有員工都嗨翻天。

中保科表示，今年的旺年會並未租借大型場地，也沒有邀請大咖藝人表演，最主要是希望以員工為主角，把費用全部轉換成獎金及獎品，以豐富抽獎內容及高中獎率，實質的回饋員工。除了現金20萬、10萬、5萬等大獎，還有電動機車、iPhone14等多項獎品。而最令員工期待的特大獎是百萬轎車，在各獎項陸續抽出時，都讓觀看直播的員工們驚呼連連，尤其當總裁大方宣佈加碼300萬元，及副董事長霸氣加碼汽車一台，讓員工抽獎時，更讓同仁歡呼沸騰，為活動掀起最高潮。