經典日本動漫《灌籃高手》電影版《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上周五(13日)在台灣正式上映，上映三天票房累計逾7千萬，首周末稱霸全台票房冠軍，聲勢十分驚人，超越近期動畫電影版，舉凡《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《劇場版咒術迴戰0》等首周末票房紀錄，以下列出5大無雷看點，讓尚未一觀湘北五人幫風采的觀眾們，能早日進電影院支持。

1. 由原作者井上雄彥擔任導演

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》由原作者井上雄彥親自操刀，「首度」擔任導演，相信身為作者的他，能夠在電影中，再現漫畫中的諸多感人肺腑的橋段。

2. 以宮城良田為主角的全新劇情

《灌籃高手》故事中一直以來都是以櫻木花道做為第一主角，不論是角色成長抑或是心境的描寫都佔據大量篇幅。然而，此次電影版卻是最嬌小、不起眼的控球後衛「宮城良田」成為主角。對宮城來說，籃球是支撐他活下去的唯一動力，在球場上的他擁有最強大的心靈，這也是他成為控球後衛的原因之一。且井上雄彥也表示想透過不同視角的描寫，補足宮城的角色故事，更讓觀眾對於這部結局已廣為人知的漫畫，有新一種感悟。

3. 睽違26年於大銀幕上首登漫畫版結局

漫畫《灌籃高手》自1990年至1996年間連載，當年雖然劃下句點，但改編成動畫版卻在「全國大賽篇」前戛然而止，成為許多漫迷們心中的遺憾，而今《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》睽違26年登上大銀幕，劇情更是結合宮城良田的故事，以新的視角詮釋「山王之戰」，讓許多粉絲們甘願花錢支持，重溫當時的快樂。

4.「紅色」成標誌，貫穿整部電影

不只湘北5人幫讓人記憶猶新的紅色隊服，電影版主角宮城良田也擁有了紅色標誌。從日本公開的官方海報中，文字：「我只是不想輸」的下方，可見到一大一小的拳頭，緊緊抵在一起互相勉勵，其上的的護腕還特地用了「紅色」使之尤為明顯。

5. 使用3D技術呈現《灌籃高手》電影版故事

井上雄彥在電影此前受訪表示，他想讓觀眾能體驗到「真實感」，而透過3D動畫技術，能如實還原籃球員在比賽場上的一舉一動，是過去以手繪動畫無法呈現的部分。此外，電影版取名《灌籃高手 The First Slam Dunk》，其中開頭的「The First」，就是井上雄彥想讓即使是已經看過漫畫的觀眾，在電影院觀賞後都能有「初見」的感動。