作家黃大米表示，近日得知一名高三學生的母親開刀住院，家中經濟陷入困頓，連參加學測的午餐錢、車資都付不出來，且母親還得做第二次手術，她一聽立刻匯了10萬元，希望能幫助他們好好過年，令不少網友相當感動。

黃大米昨（16）日於個人臉書粉專指出，15日收到一位高中老師傳訊表示，班上一名學生母親突住院開刀，導致參加學測的午餐錢、車資都付不出來，母親還要進行第二次手術，後續照料也需要他人幫忙。

黃大米表示，16日一早就立刻到郵局匯10萬元給這對母子，希望幫助他們好好過年、好好吃飯、好好住院。她說，這筆錢是來自臉書粉專的網友向她購買團購商品賺到的錢，「謝謝你們讓我有力量幫助弱勢的孩子走過寒冬，後續如果還需要更多錢，我再來拜託你們幫忙」。她把匯款的收據上傳說，「我一直沒有忘記要幫助弱勢，請你們放心喔！」

黃大米將匯款收據上傳。（圖／翻攝自黃大米臉書粉專）

貼文吸引網友討論，紛紛留言，「真的太暖心了」、「社會有妳真溫暖」等。留言還釣出高三學生老師回應，「我就是那位學生的老師，非常謝謝大米和大家的幫忙，我感動到哭了，孩子已收到這筆救急的金額了，真的非常感謝大家。」