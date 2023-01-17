一位人妻分享，她在婚前性慾不高，婚後卻常常做春夢，直到某次覺得夢境很激烈驚醒，才發現一切不是夢，是老公正在和她發生性行為，讓她不解為何要趁著她睡著的時候做，也懷疑莫非她或老公罹患了睡眠性交症。性學博士許藍方解釋，罹患睡眠性交症會主動與人發生性關係，睡醒之後會完全沒有這段記憶，因此推測人妻與老公都不是睡眠性交症的患者。

許藍方在YouTube影片中提到，一位女網友分享，自己婚前性慾不高，平均每周只會和男友發生性行為2-3次，有時候還會因為工作較忙，次數銳減到每個月1次，但通常只要男伴有需求，她都會配合滾床單。奇怪的是，她與男友結婚以後，竟開始常常做春夢，而且早上起床以後，也會發現自己的內褲濕濕的。

許藍方表示，由於發生的次數太多，讓女網友懷疑自己是否罹患「睡眠性交症」，直到某天晚上她又開始做「春夢」，但春夢卻讓她感覺太強烈，而她驚醒以後發現原來是她的先生在跟她激戰，讓她嚇到將先生踢下床，也很好奇為什麼偏偏要挑她睡覺的時候做，這是一種特殊癖好嗎？

許藍方指出，這位人妻以為自己夜夜做春夢，直到某次驚醒才發現是老公趁她睡覺與她發生性行為。而罹患睡眠性交症的患者，其本身的角色應是主動發生性行為的人，不是被性交的人；而這位人妻的老公也沒有罹患睡眠性交症，因為罹患此病最大特徵是不知道自己在性交。

許藍方也說，睡眠性交症大多會發生在床上，因為必須要先進入睡眠才會有性交，而睡眠性交症目前被歸納在睡眠障礙裡面，通常會合併出現睡眠剝奪、夢遊以及呼吸中止症，若懷疑自己的伴侶有這樣的問題，可以就醫診斷，因為伴侶本身不會知道。

喜歡趁著太太睡覺的時候偷做是不是性癖好？許藍方說，她不是這位女網友的先生，所以很難斷定，因為也許真的有人特別喜歡「睡美人」的樣子，容易引起他的性慾，而這也不是異常，但如果妳不喜歡也可跟先生溝通。

至於為何要挑妳睡覺的時候做，許藍方推測有3個原因，包括老公特別喜歡看妳睡覺的樣子，也有可能是妳在睡覺的時候，比較不會拒絕他求歡；第三個則是他有可能真的喜歡這樣的性交方式，因此可能需要和老公好好談談。