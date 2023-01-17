群創(3481)與台灣大學簽署合作意向書（MOU），以推動研擬「企業碳中和」、「零碳與負碳排放」、「生物多樣性」三大面向的永續技術與策略，以及氣候變遷的國內外規範因應研議，並培育永續高階菁英科技人才。

群創與台大生物資源暨農學院產學合作，第一階段3年期間1000萬元，聚焦推動三大永續領域，包括：森林碳匯方法與技術建立及國內外碳權法規彙整、土壤碳匯方法與技術建立及國內外碳權法規彙整、生物多樣性復育計畫產學合作計畫；群創並延伸合作價值，提供「人才發展獎學金-永續發展類」，與台大培育相關科學領域永續人才。

群創於2020年已將董事會和高階主管的獎酬與公司ESG績效進行連結，並將ESG推展融入企業管理中，設定目標步步積極落實。群創設定減碳目標為2030年減碳25％，再生能源達20％，關鍵供應商2030年較2020年減少溫室氣體排放達20％。