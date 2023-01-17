洲際酒店集團（IHG）旗下阿里山英迪格酒店於去年12月18日開放試營運，酒店宣布包括無邊際泳池、水療池、健身房、高空露天酒吧、觀星平台等頂樓設施，自16日起正式開放使用，使全館在春節前正式開放營運，讓春節造訪的旅人擁有最舒適的享受。

阿里山英迪格酒店由印刷電路板（PCB）廠霖宏(5464)旗下霖雲國際開發斥資約13億元投資興建、委託IHG經營管理。酒店座落在台18線阿里山公路57.6公里、海拔高度約1280公尺的「巃頭」處，為阿里山30年來最新開業、也是當地首間國際品牌酒店。

阿里山英迪格酒店為地上6層、地下2層的黃金級綠建築，由新加坡MOD設計公司操刀，以阿里山的自然與人文風景為靈感，打造充滿當地特色元素的建築。酒店設有4種房型、84間山景客房與套房，坪數介於11～23坪間，每間均有私人陽台及戶外沙發座位。

此次開放的頂樓設施，包括阿里山地區首座高空無邊際泳池。雖然啟用時適逢冬季，但無邊際泳池為溫水泳池，一旁還有熱水水療池，讓入住旅客可將旅途的疲憊徹底放鬆、一夜好眠。24小時開放的健身房則以全紅色系視覺設計，讓旅人在鍛鍊時更充滿活力。

同樣位於頂樓的高空露天酒吧，則以「我心充滿喜悅」的鄒族語「'aveoveoyu」命名，以火紅色系的吧台與座位區，提供多款酒精與無酒精飲品，亦為當地唯一的高空露天酒吧，讓旅人可佐以迷霧、雲海、晚霞或無垠星光舒緩心靈。

阿里山英迪格酒店總經理傅潤沛表示，試營運至今經歷跨年元旦假期，整體住房率表現不錯，接獲許多賓客寶貴意見。隨著頂樓設施開幕，勢必能為入住旅客帶來更多與眾不同的體驗。特別是頂樓的游泳池，徜徉其中宛如悠游在雲端，亦為當地首座高空無邊際泳池。

阿里山英迪格酒店表示，春節期間入住每房加贈內含多款新年小點茶食的「無盡藏福袋」一只與「幸運刮刮樂」一張，同時亦聯袂台北大直英迪格酒店、高雄中央公園英迪格酒店共同推出三城聯賣的「TAIWAN INDIGO GO GO」專案，讓旅客可在上半年暢遊半個台灣。