副總統賴清德15日當選民進黨主席，本周三中執會後就將舉行交接典禮，除先前傳出的桃園市前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍等人，都將入新內閣或總統府院任職外，如今民進黨的新領導層名單也曝光，傳出賴清德將組建一個跨派系的團隊，不讓特定派系獨大。

日前有消息人士指出，新內閣的閣揆將由前副總統陳建仁接任，鄭文燦會接手副閣揆，林佳龍將任總統府秘書長，基隆市前市長林右昌接交通部長，屏東縣前縣長潘孟安則會成為新任內政部長。總統府、政院則強調，立院程序告一段落後進行內閣調整，屆時就會公布名單。

綜合媒體報導，賴清德正式就職後，將邀來菊系的黨內大老許立明擔任黨秘書長，副秘書長則會由曾任副總統辦公室副主任、潘孟安的愛將黃建嘉及民進黨新聞部前主任楊懿珊擔任，兩人分屬新系與正國會。

此外，鄭文燦心腹詹賀舜、湧言會張志豪、蘇系文宣幕僚翁世豪、英系民進黨立委羅致政、英系民主學院主任林秉忠等人，都傳出將被留任，或是在新團隊中佔有一席之地，整個團隊橫跨民進黨各派系，不讓特定派系獨大。