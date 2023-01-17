新店一名婦人日前帶著貓咪、飼料搭公車，在公車上不斷向司機抱怨貓咪很臭，趁孫子不在家要偷偷棄養貓咪，之後便把貓咪留在公車上，人就下車了，同車的乘客都看傻眼。

一名網友在臉書社團「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」發文，日前搭909號公車時遇到一名婦人提著貓籠及貓飼料，在車上不停向司機抱怨養貓太臭受不了，所以趁孫子不在家，偷偷把貓咪拿出去丟掉。

原PO指出，司機大哥不斷向婦人勸說，養貓就要為貓咪的生命負責，不能隨便棄養，但婦人不聽，堅持要把貓丟掉，最後婦人在和平高中站下車，把貓跟飼料留在車上給司機大哥。

原PO表示，擔心婦人的孫子會回來找貓咪，所以提供一些線索，「如需要可以向公車司機詢問貓咪去向」。目前司機已將貓安置在新店客運錦繡站，寄養在站上，希望主人快點來認領。

文PO出後，許多網友紛紛留言：「這種夭壽的事也做的出來」、「這婦人做了最差的身教，希望貓貓能順利找回牠的主人」、「司機大哥願意養真的是這隻貓的福氣」。