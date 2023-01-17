紡拓會組團參加於德國法蘭克福舉辦的「2023年德國法蘭克福家用紡織品展」（Heimtextil）已於13日閉幕，為疫情後首度回歸。據現場調查指出，造訪台灣館的買主超過800人次，預估可望締造逾500萬美元（約新台幣1.52億元）商機。

德國Heimtextil是全球規模最大的家用及商用紡織品展覽會，每年於法蘭克福舉辦。本屆4天展期共匯集來自台灣、德國、法國、西班牙、英國、中國大陸、土耳其、印度等53國2,400家參展商，展出包括各式永續性纖維及紗線材料、窗簾布、家飾布與寢具布料等多元產品。

本屆Heimtextil透過辦理研討會、工作坊、形象區概念館與導覽，使展商與買主得以共同探索循環經濟思維與永續發展應用的各種可能性，吸引全球129國、4.4萬人次入場參觀，包括典居家品牌IKEA、瑞典H&M Home、丹麥居家品牌Jysk等國際品牌買主到場參觀。

紡拓會此次徵集富潤、佳世興、台簾、盛曟、榮陽堂、紅蘿蔔、力鵬及力麗等8家業者參展，展出各式兼具耐用性、功能性與永續性的窗簾與家飾布料及相關產品。為增加曝光度，紡拓會透過電子報及電子型錄推廣台灣館，並在展館主走道刊登台灣館廣告立牌。

紡拓會表示，上述策略成功吸引買主造訪台灣館，據現場調查指出，造訪台灣館買主超過800人次，預計可望締造逾500萬美元商機。德國Heimtextil為台灣業者推廣家用紡織品的重要平台，紡拓會未來將持續組團參加。