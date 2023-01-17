農曆春節即將到來，許多人把握歲末年終之際來個大掃除，「斷捨離」讓家裡煥然一新。命理專家楊登嵙指出，大掃除時，一定要把「過期、毀壞、老舊、變質」的物品徹底清掉，否則恐會衰一整年。

過期的東西，最容易辨識的就屬食品了，由於超過保存期限恐已變質，甚至滋生黴菌、細菌等，吃下肚對身體造成傷害，一旦健康出狀況，運勢也會跟著下滑。另外藥物也有期限，疫情期間有人喜歡囤積藥物，最好都拿出來檢視一下。

毀壞的東西一眼就看得出來，舉凡鍋碗瓢盆等，只要看到裂痕丶缺口，最好馬上丟掉，除了避免割傷，也易引來意外或破財。家電用品若損壞，有衰敗及不穩定磁場，也對運勢不佳。

念舊的人喜歡收藏老舊的東西，楊登嵙認為，老舊娃娃、人偶易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，導致犯小人、靈異現象。老舊的雜誌、型錄，以及很久沒穿的衣服，都該一併處理。

枯死植物、看了心情會不好的物品，都該在新年前丟棄。楊登嵙表示，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛、宅運及運勢下滑。至於觸景傷情的東西，「留著幹嘛」，多看多難過。