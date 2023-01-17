近期民進黨內砲轟黨籍立委高嘉瑜、台北市議員王世堅聲浪不斷，前桃園市議員王浩宇更影射，王世堅父親王明德出賣同志，引發批評。對此，媒體人張禹宣分析，王浩宇此操作的背後目的，就是要對身兼民進黨主席的副總統賴清德進行「清君側」。

對於不同於前幾天的炮聲隆隆，王世堅昨受訪時僅稱「今天是民進黨最應該團結的一天」、「要吵架，改天再吵」，張禹宣昨（16）日接受《中時新聞網》訪問時首先推測，王世堅察覺到了幕後動機和主因。他解釋，近期綠營側翼網軍對王世堅、高嘉瑜的攻擊，造成了轉移原先要求行政院長蘇貞昌下台、對民進黨黨中央的撻伐的聲浪，大家的目光也都聚焦在賴清德，以及其相關人士上。

張禹宣認為，近期不管是在網路、還是在「向黨員報告」政策說明會上，針對高嘉瑜、王世堅的攻擊，都是總統蔡英文和蘇貞昌系統性的「清君側」。他指出，王世堅、高嘉瑜，亦或是美麗島電子報董事長吳子嘉、立委何志偉與前立委郭正亮等人，從頭到尾的訴求就是「倒蘇」、要求蔡英文檢討，這些攻擊5人的側翼網軍的目的，就是要「檢討撻伐蘇貞昌的聲音」。

張禹宣分析，若蘇貞昌真的要下台，他會希望自己功成身退、每一件事都做完後才下台，而非被上述5人批判後落荒而逃，同時，側翼網軍極力護航的對象是蘇貞昌和蔡英文，若他們「清了賴清德的君側」，會讓賴陷入兩難的位置，因為他一來不可能親自動手抨擊蘇、蔡，必須交由自己的側翼進行；再者，若賴清德像王世堅、高嘉瑜一樣檢討黨內同志，就會招來「軟爛、打小孩給別人看」的罵名，並會被扣上「5大寇首領」的帽子。

張禹宣直言，王浩宇雖然看起來很像在亂槍打鳥，但他一定知道這些爆料是沒意義的，其目的就是要將焦點和砲火，轉移到賴清德身邊的親信上。