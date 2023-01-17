2022年第4季台股跌到12629點，與史上新高差距接近6000點，整體成交量也呈現萎縮情況。證交所公布的第4季交易金額達5億元以上的大戶交易人數跌破2000人，剩下1992人，交易金額1億到5億的中實戶交易戶數降至1萬7410人，大戶、中實戶交易人數連續6個季度下滑，都創下10個季度來的新低。

台股史上大戶及中實戶最多的季度都落在2021年第2季，分別達到5990人及4萬8826人，之後一路下滑，去年第4季大戶及中實戶人數接近2020年第2季的人數，也是疫情爆發後的單季次低表現。

單季交易金額低於1億元的散戶，去年第3季跌破400萬人後，來到388萬3309人，第4季再降至367萬5196人。12月整體有交易戶數則為245萬241戶。

12月成交量周轉率為8.17％，當沖成交值占比39.10％、平均每日當沖戶數8萬7049戶。