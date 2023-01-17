A spurs fan came onto the pitch and kicked Aaron Ramsdale. #afc pic.twitter.com/vrEr17DsBy — DailyAFC (@DailyAFC) January 15, 2023

Takehiro Tomiyasu ensuring Richarlison doesn’t interrupt an Arsenal’s throw-in during the first-half. 👀 #afc pic.twitter.com/uigJXeCdMK — afcstuff (@afcstuff) January 15, 2023

英超的北倫敦德比，「槍手」兵工廠2比0戰勝熱刺（熱刺有1球烏龍），兵工廠門將拉姆斯代爾（Aaron Ramsdale）賽後意外遭到一位熱刺球迷從背後襲擊，這位球迷站到觀眾席圍欄上，踢了拉姆斯代爾一腳，被安全人員阻擋之後，他隨即鑽回人群消失無蹤。熱刺官方發布聲明，絕不容忍任何形式的暴力行為！

「一位球迷意圖在今日賽後襲擊兵工廠門將拉姆斯代爾，我們對他的行為感到震驚，足球比賽絕對不容許暴力。球團已經看過鏡頭重播，並和警方合作以找出那位球迷的身分，採取最嚴厲的措施，即刻禁止他進入熱刺球場。」

拉姆斯代爾對英媒《天空體育》解釋，他在比賽中與場邊的熱刺球迷互相叫囂了幾句，但是熱刺球迷保持風度，雙方沒有加深對立，單單只有那位球迷賽後跑過來襲擊。「真的很遺憾，這畢竟只是一場足球比賽而已。」

熱刺前鋒理查利森（Richarlison）第71分鐘才進場，但也製造了夠多的麻煩，他在場邊就先和兵工廠後衛冨安健洋起了衝突，原因是兵工廠要換人，理查利森又站得很近，冨安健洋伸手阻擋他，以免擋住隊友進場。賽後理查利森又跑去嗆聲拉姆斯代爾，後者走到場邊，遭到一位熱刺球迷襲擊，拉姆斯代爾坦承這些衝突破壞了他們贏球的心情。