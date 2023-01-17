中部某大學宿舍管理員見女大生小美（化名）有經濟困難，假借按摩「10分鐘100元」藉此誘騙小美和她獨處一室，進而性侵得逞。事後小美崩潰求助社團助教報警，法官勘驗事證認定阿宏性侵，一、二審均判刑3年6月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

阿宏（化名）是位於中部某學生宿舍大樓管理員，2020年他傳訊息給家境貧困的小美，要她到學生宿舍中的一樓幫按摩、陪聊天，小美為了賺取「10分鐘100元」按摩利潤作為生活所需，且先前也曾幫忙按摩過，因此不疑有他前往，然而抵達後阿宏表示房間空調故障，因此又將小美帶到另一間房，並要求小美坐在椅子，以示範按摩手法為藉口，沿著腳踝撫摸小美小腿、大腿至臀部，並企圖脫掉小美短褲及內褲，小美見狀嚇壞抗拒大喊，然阿宏仍用手指性侵得逞。小美返回租屋處，馬上以通訊軟體告訴社團助教，並由助教等人協助報警處理。

根據判決書，小美證稱因為自己有經濟上的壓力，在事發之前，也曾經幫阿宏按摩過肩膀且有收取費用，小美表示，阿宏在強行脫褲時，她明確抗拒並說不要，「但他力氣太大了我的褲子被完全脫下來，內褲被脫到一半，之後開始撫摸我的下體順勢把內褲脫掉」並指阿宏脫去內褲後對她說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，害怕的小美從大叫變成尖叫與哭泣，阿宏見狀才停止行為，並安撫小美，還邀她一起同睡，後來小美離開後馬上求助助教。

阿宏否認犯罪，辯稱自己是在不違反小美意願之下才做出各種行為，法官則認為小美被侵犯後，隨即傳訊給助教表示自己被侵犯，因此認定阿宏確實性侵，一、二審均將阿宏判刑3年6月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

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