衛福部健保署偵辦已退休的健保署前主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌從內部資訊系統偷查民眾健保個資及11大情治機關人員個資長達13年，初步查出其中僅有謝女涉嫌重大，葉、李2人則獲無保飭回。但卻有媒體爆料，葉逢明曾多次前往大陸，且，疑有人頭戶在海外藏有鉅款。經查證檢方，檢方表示毫無知悉，且偵辦中案件無法公開，籲請外界不要擴大渲染。

北檢是在9日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索健保署及3人住處，約談3人到案，原本是朝《刑法》洩密罪偵辦，但清查後改依《國家情報工作法》偵辦，顯示案情有升高趨勢。

《情工法》第8條規定「涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿」，保護的對象包括國家安全局、國防部軍情局軍官及警調憲等單位情治人員，顯示部分外洩個資與情工人員有關。謝女偷查情工人員個資，這些情報資訊有無外流給業者，甚至對岸，是否有政商名人個資外洩，調查局已擴大調查釐清。

檢調接獲健保署內部檢舉，指自2009年起至2022年，健保署有大批民眾健保個資疑遭不當查詢並疑似外流，負責管理健保個資的健保署承保組有管理不當之嫌。據指出，健保署內部初步清查，從2009年至2022年謝、李2人，有查詢13萬3千多筆、3萬5千多筆資料，其中1人在2018年查詢高達11萬多筆，略為異常，但2人均堅稱因為公務而查詢。

檢方偵辦後，確認葉逢明在主秘任內並無配發系統查詢權限，也尚未發現其查詢紀錄。