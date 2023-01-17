8點檔女星何如芸與前夫育有兩個兒子Brian和Bruce，她先前將兄弟倆送到新加坡讀書，只能趁工作放長假的空檔與孩子團聚。何如芸16日透露，大兒子Brian向她抱怨弟弟調皮，但她卻沒有告訴孩子要如何友愛弟弟，反而認錯解釋「他的錯愕更甚於你」，教育方式引來許多網友贊同。

何如芸16日臉書分享與大兒子Brian的對話，透露大兒子向她抱怨弟弟平時「白爛」，她在聽完兒子的話後，誠懇向大兒子認錯，並解釋：「弟弟離開媽媽時只有9歲，他的錯愕更甚於你。」因為大兒子就讀的國際學校有很多華人，就算英文再爛，也可以用中文溝通；但小兒子是讀英國學校，是學校唯一的台灣人，甚至亞洲學生也只有日本、韓國人，「他在學校只能像啞巴一樣，聽不懂也說不清，一個朋友也沒有，我想這幾年他的痛苦比你多很多倍……」

大兒子聽完之後也點頭表示理解：「媽媽妳說的有道理！」，何如芸認為父母有父母的責任，不應該交付孩子承擔。但將心比心的心情，孩子是能夠理解的。她最後她邀請兒子一起照顧弟弟：「之後媽媽會看著，你可以幫我一起嗎？」，並期許自己能和孩子維持「可以對話的朋友」的關係。

何如芸的教養觀念，引來許多網友表示讚賞，「您的教育方式非常好，不像傳統的中式教育」、「他們能有妳這樣的媽媽…是很幸福的」、「我喜歡妳的觀念，不是禮讓弟弟，是有同理心換位思考」。