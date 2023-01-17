西洋流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）自2021年9月打贏官司，正式脫離父親長達13年的監管，並拿回屬於她的6000萬美金（約新台幣18.2億元）的資產後，便立即與小13歲的老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，開心過著兩人生活，之後她經常透過社群媒體公開大尺度裸照，也會公開嗆網友與家人，讓不少人相當擔心她的精神狀況。近日，有網友目擊她與老公一同現身某餐廳用餐，但還沒點餐她老公就一臉不悅的走出餐廳，小甜甜事後還在網路上PO出「比中指」的熱舞影片，再度引發熱議。

根據外國媒體《TMZ》網站的報導，布蘭妮在美國時間上周五，被民眾目擊與老公、保鑣一同走進位於洛杉磯的一間知名餐廳，當時正值用餐尖峰時刻，因此他們也被很多顧客給認了出來，還有不少人拿出手機不斷拍她，讓布蘭妮感到不太舒服，之後她嘴裡就開始喊著旁人聽不懂的話語，而她的老公原本還想安撫她的情緒，但最後也不爽地獨自走出餐廳，但布蘭妮仍坐在餐廳位置上繼續胡言亂語，還用菜單遮住臉，過沒多久她也跟著離開餐廳。

I zoomed in on this video of Britney Spears from @TMZ TikTok and it sounds like she says “daddy walked out the door” 🚪 what do you hear 👂 pic.twitter.com/bKRWOLBuE4 — .Hailo (@hailob4real) January 14, 2023

當時用餐的顧客看到布蘭妮不正常的行為舉動都感到相當擔憂，網路上也開始流出當天的影片，但小甜甜布蘭妮似乎不以為意，還在個人IG上PO出熱舞影片，並對著鏡頭比出中指猛嗆酸民「關你屁事」，讓不少人看到後都相當傻眼。