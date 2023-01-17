一名高中女老師在網路發文稱疑似喜歡上自己的學生，她說該名男學生平時上課認真、成績很好，下課後會向她請教問題，學期末還會幫她處理事情，她為此認為對方「與眾不同」開始動心，說「他靠很近，我的心跳會跳很快」，平時開完會或到其他班級上課完，她甚至會繞到對方班級看對方一眼。

該女網友在Dcard發文，她是名高中老師，日前開學時她注意到一名男學生「與眾不同」，對方平時不太說話，上課認真，下課後會在座位默默讀書，或是向老師問問題，她發現只要對方上課回答問題，她就會很開心，「靠很近我的心跳會跳很快」，每次開完會，上完其他班的課，她會特別經過對方班級看對方一眼。

該女網友說，最近因為學期末特別忙，該名男學生都會來幫忙她，讓她很感動，她發文稱心情很亂，「我好像喜歡上我的學生」，並強調自己沒有單身很久，因為看到該男學生真的不像其他學生不好控制，才覺得對方特別，稱會努力守住老師本分，並注意職業道德。

其他網友留言「至少要忍到對方畢業，請堅守職業道德，被抓到是會被檢討判定不適任的哦，請勿拿自己的前程開玩笑」、「師生戀之所以不適合就是因為老師是權威的象徵，因此在這段關係中學生是被動的一方，所以可能會出現學生事後反悔去指控老師操控他」、「你確定不是因為對教育絕望，難得有一個認真學生，而感覺一線希望，誤把這個感覺當成心動」。