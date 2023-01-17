傳聞界沈寂已久的知名蘋果爆料人Jon Prosser表示，蘋果將在1月17日周二發布消息。業界臆測這可能是新款MacBook Pro即將首度亮相。

每年1月對蘋果來說向來是安靜的一個月，這個時候iPhone最初的需求浪潮通常會一路持續到春季。

Jon Prosser透露蘋果將發布消息，但也僅此而已，沒有更多下文。其合作夥伴Ian Zelbo表示這個消息與硬體有關，可能是期待已久的M2系列新版MacBook Pro電腦。

過去的一年來，Prosser已經將重心從蘋果消息的爆料，轉向他自己經營的科技新聞網站和YouTube頻道Front Page Tech。

這則推文從Front Page Tech的推特帳號發出，因為Prosser本人已經停用該社交媒體服務。這則在1月16日發出的推文很簡單，只說「明天請留意蘋果的新聞中心」。

至於蘋果會宣布什麼消息，這則貼文沒有透露更多。這是一個「安全」的爆料方式，說了什麼，又什麼都沒說，且不管蘋果發布什麼消息都套用得上。

如果蘋果將發布的是硬體，目前的傳聞指向兩種可能性，即蘋果VR頭戴裝置，或是新版的M2晶片系列Mac電腦。知名蘋果分析師郭明錤和彭博科技記者、有「蘋果爆料大神」之稱的Mark Gurman都表示，這些產品都已經被推遲到2023年或更晚。

郭明錤此前曾表示蘋果VR頭戴裝置可能在2023年1月發布，但後來又收回了這個說法。他認為這個裝置的硬體方面已經準備就緒，但還在推出或出貨之前需要一些時間開發軟體。Gurman原先預測採用M2 Pro和M2 Max晶片的新版MacBook Pro電腦將在2022年推出，但日前已經將這個預測推遲到了2023年。