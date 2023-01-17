快過年了，家家戶戶貼春聯，不過春聯可別亂貼，習俗上還是有禁忌。命理專家指出，春聯迎來的好運各有不同，最晚要在除夕夜吃團圓飯前把新的貼上。還有6禁忌必須遵守，免得誤踩地雷！

命理專家柯柏成指出，6大禁忌包括「舊的春聯要清除乾淨」，不要偷懶，直接把新的覆蓋貼上，就表示去年不好的氣會留到新的一年。

「春聯要貼陽數」，也是單數的意思，1張或3、5張都可以，若張數貼到偶數，反而會招陰。

一般人不會把橫聯搞錯，但「上下聯要分清楚」，上聯貼在面對大門時的右邊、下聯貼在大門左邊，如果真的左右不分，建議貼一張大的就好。

「福、財字不可在大門倒貼」，這樣貼，恐有進門前把財氣、福氣倒光之意；貼在其他地方倒是無所謂；有些人會貼在置米的容器。

「貼春聯前看一下內容」，貼錯地方會鬧笑話，如「六畜興旺」早期都貼在雞舍、豬寮，除非你從事畜牧業，否則亂貼在家裡會犯爛桃花。

最後則是「喪家對年內不貼春聯」，把舊的清除即可，該習俗是對往生者的尊重，要是人一走就忙著貼紅慶祝，觀感不佳。