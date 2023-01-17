擁有高人氣的YouTube頻道節目《木曜4超玩》，在2022年所錄製的「Yartist全明星運動大會」都會邀請線上知名的YouTuber們來共襄盛舉，但這次卻傳出某位網紅在射箭時誤傷工讀生，該名工讀生家長甚至揚言提告，不過卻有眼尖網友在影片中發現，當時工讀生躲在氣球後的視線死角滑手機。

在《木曜4超玩》最新一集「Yartist全明星運動大會」被爆出射箭誤傷事件後，許多網友紛紛猜測該名網友是誰，而在近日YouTuber「J-Bao賤葆」帶著品子現身影片中坦承，射傷工讀生的選手「就是我們」，接著還原事發經過時表示，品子當時有遵照大會的規則及流程，並聽從裁判與教練指示才做出射箭的動作，但礙於當時場地內佈滿氣球，工讀生又站在視線死角，所以在誤傷工讀生後才沒有立即發現。

YouTuber賤葆帶著品子親上火線坦承，射傷工讀生的選手「就是我們」。（圖／截圖自賤葆YouTube）

然而，有網友在Dcard上發出該節目片段的截圖發現，當時在其他工作人員清場時，該名工讀生始終站在原地滑手機，甚至輪到黑隊射擊時仍不為所動，且他所站的位置剛好是在氣球後方的死角，該文章曝光後，許多網友紛紛留言「真的太扯」、「如果是真的滑手機，就是一個薪水小偷害自己受傷的故事」、「哇～看完所有言論實在氣到沒辦法組織語言」。

Dcard網友發出節目片段截圖發現，該名工讀生站在原地滑手機。（圖／截圖自Dcard）

對此，《木曜4超玩》團隊發出聲明表示，事件發生當下防護人員有立即針對傷勢處置，救護車抵達後工作人員也有陪同當事人去醫院，並從住院到出院當天，都有與當事人家長保持聯繫及給予慰問，且基於安全考量，比賽時所使用的為風險性低之反曲弓，最後，在未被告知的情形下當事人家長接受採訪，而採訪事後仍與我們商議後續賠償等事宜「本公司原以為意外事件已落幕，隔日竟看到當事人家長接受採訪之報導，本公司深表遺憾」。