通訊軟體發達，不少主管透過訊息傳遞工作內容，一名男網友分享，某天半夜突然收到老闆的訊息，因為想好好休息，所以不想讓對方發現自己已讀，結果打開聊天室，卻看到女主管的2張裸體自拍照，讓他當場愣住，也引起網友討論，不少人建議對方沒問，你就假裝沒事就對了。

一名男大生日前在Dcard上分享，某天晚上凌晨1點多時候，女老闆透過WhatsApp傳訊息給他，而他本以為是公事，所以不想要讓老闆發現他有看到訊息，所以就打開WhatsApp的網頁版，並將網路連線中斷，偷看老闆到底傳了什麼訊息，沒想到卻讓他嚇了好大一跳。

男大生崩潰地說，打開與老闆的聊天室以後，發現女老闆竟傳了2張裸體自拍照，讓他當場傻眼，立刻手刀關掉WhatsApp，假裝自己沒看到。隔了半小時他再登入平台查看，發現老闆已收回照片，但他仍很焦慮不知進辦公室時怎麼面對老闆。

貼文引起網友討論，不少網友建議，老闆都默默收回了，你也就不要多問，除了可能對你感興趣之外，也有可能是老闆誤傳照片給你，這時候裝傻是最好的選擇。「你就假裝不知道就好，如果被問起來，就說上周末看到你傳訊息給我又收回，是工作上有什麼急事嗎」、「搞不好是意外發給你的，別人都不尷尬的話，你怕什麼」、「假裝沒看到就好」、「裝沒事就對了」。