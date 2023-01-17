宋逸民先前召開道歉記者會時，坐在旁邊的愛妻陳維齡，雖然全程未表示意見，不過由於表情太過搶戲引發熱議，而在記者會結束後便未再露面，歌手周子寒昨(16日)曬出和教友聚餐照，只見宋逸民及陳維齡也有出席，夫妻倆還對著鏡頭擺出燦笑，心情與先前相比判若兩人。

陳維齡先前陪同宋逸民召開道歉記者會，雖然全程低頭不語，不過卻見她除了皺眉、閉眼，有時候更痛苦到五官擠成一團，即便掩面哭泣，卻看不到眼淚流出，搶戲的表情成為另類焦點，尤其記者會結束進到電梯，竟立即變臉，原先痛苦表情瞬間消失，讓不少人狂酸根本是演技派，隨後便神隱未再現身，近來都是由宋逸民獨自發文隔空開戰小甜甜及名嘴王瑞玲等人。

歌手周子寒昨(16日)曬出和教友聚餐照，宋逸民及陳維齡賢伉儷也應邀出席，只見兩人對著鏡頭擺出燦爛微笑，還各自比出愛心及HIGH FIVE手勢，看得出來心情相當愉悅，似乎已經走出連日風波造成的低氣壓，對此，周子寒發文表示2022年發生了許多重大事件，包括年底教會紛爭，接著表示馬太福音指出生活肯定不斷會有風暴，導致人生的船快要翻覆，但要相信主耶穌在船上，會使所有人安穩經過風暴渡到彼岸，意指所有事情都會圓滿落幕。

不過前教友王瑞玲昨亮出報稅資料，質疑教會虛報奉獻金，「藝起發光」協會則亮出收據強調金額無誤，指控遭到「蓄意誣蔑」，對此，王瑞玲則是點名宋逸民及陳維齡：「收據你們愛怎麼開，就怎麼開，你們就是沒去國稅局報稅，等同就是一張廢紙，金額不符」，更感嘆有付擴堂費租金，卻連門都進不去，後悔當初太傻才被「直銷手段」說服，看來風波並未就此輕易停歇。