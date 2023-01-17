中新經緯17 日報導，大陸國家統計局日前公布了31省分2022年12月消費者物價指數（CPI）。梳理發現，其中21省分CPI同比漲幅高於上月。其中，重慶最高為漲2.7％，陝西最低漲1.0％。2022年全年，大陸CPI比上年上漲2.0％。12月CPI環比持平，同比上漲1.8％。同比漲幅較11月擴大0.2個百分點，連續兩個月處於「1時代」。

中新經緯梳理發現，31省分12月CPI同比均為上漲，漲幅高於或低於全大陸水準的省分分別為13個和14個，11月分別為11個和15個。從漲幅來看，海南等21省分漲幅高於11月，上月僅有海南漲幅擴大；3省分與11月持平，上月持平省分僅有西藏；7省分漲幅低於11月，上月則有29省分漲幅收窄。此外，值得注意的是，「2時代」省分較上月增加5地。

具體來看，重慶、新疆、廣東、上海、福建、西藏、青海、江蘇、江西、湖北、海南、山西、甘肅等13省分漲幅高於全大陸水準，其中重慶等11省分處於「2時代」，較上月增加了廣東、上海等5省分；北京、遼寧、吉林、浙江漲幅與全大陸水準持平；天津、黑龍江、廣西、四川、雲南、寧夏、河北、山東、內蒙古、湖南、安徽、貴州、河南、陝西等14省分漲幅低於全大陸水準。

另外，從增減幅來看，海南繼續居首，增加0.9個百分點，新疆降幅最大為0.6個百分點。東北證券宏觀報告指出，受疫情影響，12月CPI通脹較前月稍有回升，但回升幅度略低於市場預期。結構上，菜價與豬價對衝，食品仍是主要貢獻力量，油價對CPI形成小幅拖累，核心CPI較前月略有升溫。

2022年，大陸國內物價保持平穩運行態勢。對於2023年物價，從官方和機構預測來看，高通膨風險不大。

針對2023年物價走勢，大陸國家發改委價格司司長萬勁松1月12日表示，儘管國際大宗商品價格可能高位波動，輸入性通膨壓力仍然存在，但中國大陸物價保持平穩運行具有堅實基礎。糧食生產連續豐收，生豬產能合理充裕，重要民生商品供應充足，基礎能源保障有力，保供穩價體系進一步健全，完全有信心、有能力繼續保持物價總體穩定。

國盛證券首席經濟學家熊園等發文指出，2023年通膨風險可控，CPI中樞可能升至2.1％左右，節奏上前高後低，1至2月可能階段性升至3.0％左右。

文章同時列出兩大不確定性因素：一是防疫政策優化之後，需求集中釋放、疊加2022年偏鬆貨幣政策的滯後影響，服務價格有階段性脈衝式上行風險；二是地緣政治不確定性仍強，全球能源危機、糧食危機仍有較強不確定性，可能增加中國大陸輸入型通膨壓力。

平安證券報告預計，2023年上半年CPI的階段性高點在第一季，可能會達到2.5％上下。超季節性因素中，可能豬價的影響最大，但漲幅也相對可控，上半年CPI可能仍然難以突破3.0％。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，消費修復有可能帶動CPI漲幅階段性擴大，特別是與服務消費相關的文娛旅遊、旅店、機票等價格可能出現較快上漲。預計2023年CPI漲幅中樞會有所抬高，全年累計漲幅有望達到2.5％左右，其中年初運行在2.0％或略高的溫和區間。

「2023年豬周期將主要運行在價格下行階段，前期美歐貨幣當局大幅收緊政策會帶動 2023年海外通膨較快降溫，這些因素都不支持大陸國內CPI在2023年出現大幅上漲。」王青表示。

東北證券宏觀報告預計，疊加基數影響測算，2023年CPI通膨全年呈V型走勢，7月迎來年內低點，第三四季將趨勢上行。其中需要注意兩點：一是受豬價顯著拖累，1月CPI同比較2022年12月難有顯著抬升，而2月受基數影響將成為上半年通膨高點；二是核心CPI將趨勢向上，但是供需矛盾轉換需要時間，疊加2022年M1貨幣供給同比連續收縮，核心CPI上行節奏相對可控。