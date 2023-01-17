大陸冷氣團與寒流相繼報到，天氣冷颼颼，全台猝死案件頻傳，心臟內科醫師指出，猝死原因多為心因性猝死，意即突發性心跳休止導致死亡，而成因有3種，包括心肌梗塞、肺血栓塞及主動脈剝離，呼籲罹患心血管疾病、糖尿病及吸菸習慣的高風險族群須提高警覺，如有不適應盡速就醫。

花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志表示，造成心因性猝死，包含心肌梗塞、肺血栓塞及主動脈剝離。心肌梗塞主要是指，油脂卡在血管裡，引起血栓形成造成心肌缺血，而缺血過久則會受損，甚至壞死，使心臟電流不穩定，無法良好收縮，導致腦部血流不夠，人就會倒下，如沒有及時電擊急救回來，就會導致遺憾事件發生。

心肌梗塞發生症狀，包含胸口突然悶悶，指不出某一點緊緊的，持續超過15分鐘，同時出現冒冷汗、頭暈想吐甚至暈倒，或是下巴、肩膀覺得怪怪的，只要出現這樣的症狀，一定要叫救護車。花蓮縣消防局救護車均配置十二導程心電圖機，與醫院同步連線診斷心肌梗塞，而高級救護技術員亦可依預立醫囑，給予患者藥物治療，甚至實施電擊救回生命。

肺血栓塞為靜脈血栓，陳郁志說，冬天血液比較濃稠，骨科手術、中風、久臥床、久坐等人都是高風險族群，靜脈中的血液滯留形成血栓，隨血液流到右心臟進入肺動脈，導致肺動脈塞住，這時心臟就會停頓而休克。如單一腳突然腫起來，可能是靜脈有血塊，或動一動突然覺得很喘，表示血塊可能已經跑進肺部的動脈造成阻塞，須盡快到醫院進行抽血或電腦斷層檢查。

主動脈剝離則是主動脈血管中間夾層出現裂痕，當血壓一高，血液流進裂縫裡，壓力將中層與外層間撐開，就會形成剝離，通常為高血壓控制不良造成。

「沒有症狀也要固定監測血壓！」陳郁志說，中華民國心臟病學會及台灣高血壓學會推廣722量血壓原則，一個月至少連續測量7天、在休息穩定的狀態下每天早晚2次、每次2遍，間隔1分鐘取平均值；如是血壓值收縮壓大於等於130mmHg，或舒張壓大於等於80mmHg，就是有高血壓的問題，高風險患者血壓值收縮壓介於130至140mmHg間需特別注意，可能需要進一步治療，讓醫師評估是否需使用降血壓藥物來保護血管，避免血管剝離。

陳郁志另提醒膽固醇高、有抽菸習慣、糖尿病、心肌梗塞病史，心臟放過支架等高風險病人，天冷時如是要運動，建議在中午天氣較暖和時出門，且泡溫泉、泡熱水澡時，都要避免溫差大引起血管刺激。