有些人喝完咖啡確實會出現胃痛、胃灼熱等症狀，不禁疑惑若添加牛奶能改善胃痛的不適嗎？營養師表示，喝咖啡引起胃不適是因為咖啡中的多種化合物混合起來造成，不管加牛奶或加糖都不能緩解不適感，但民眾可透過飯後喝咖啡，來減緩不適感還可幫助消化。

營養師廖敏涵在其臉書粉專「Ruby兔子/營養師」表示，喝咖啡會引起胃不適感是因為咖啡中的多種化合物混合起來才會造成，而非是單一物質就會導致不適；咖啡中的咖啡因、兒茶酚胺和其他物質都會刺激胃部大量分泌胃酸，所以會引發不適感，且咖啡因還會刺激食道下端的擴約肌變鬆弛，可能導致胃食道逆流，所以其實不管是加牛奶或加糖都不能緩解。

不過，近年研究有發現咖啡中含有一種活性物質「NMP(N-methylpyridium)」，可減少胃部細胞產生過多的胃酸，因此可以降低胃部的不適，且有趣的是，NMP並不存在於生咖啡豆，只會在烘焙過程中才產生，且烘焙得愈深其含量便越多，深烘焙咖啡的含量甚至是淺豆烘焙咖啡的2倍以上。

但廖敏涵強調，上述研究不代表喝深焙咖啡就不傷胃，而是深度烘焙的咖啡對胃比較友善，真的很喜歡喝咖啡、又擔心喝咖啡傷胃的人，可以改變喝咖啡的時間，也就飯後喝或盡量不空腹喝咖啡，這樣不但不會傷胃，因咖啡因刺激所分泌的胃酸還能幫助我們的消化。