知情人士透露，微軟以690億美元收購《決勝時刻》（Call of Duty）遊戲開發公司動視暴雪（Activision Blizzard）的交易可能收到歐盟的反壟斷警告，使這個交易能否順利完成又增添了一個變數。

消息人士表示，歐盟執委會正在準備一份名為「異議聲明書」（Statement of Objections）的訴狀闡明該監管機關對這項交易的擔憂，並將在未來幾周內發函給微軟。

歐盟執委會拒絕對此消息發表評論。該歐盟的反壟斷監管機關將在4月11日最後期限前，就是否批准這項交易做出決定。

微軟對此表示，我們將繼續與歐盟執委會合作解決任何市場方面的問題。我們的目標是為更多人帶來更多的遊戲，而這筆交易將進一步推動這個目標。

該美國軟體巨頭和Xbox遊戲機製造商在去年1月宣布收購動視暴雪，以強化在迎戰產業龍頭騰訊和索尼時的競爭力。

但這項備受矚目的交易進展的並不順利，美國和英國的反壟斷監管機構都已表達了擔憂，美國聯邦貿易委員會甚至已準備上法庭阻止這筆交易。

此前有消息指出，為了避免遭到起訴，也為了能縮短監管流程，微軟料將向歐盟監管機構提出補救措施。但知情人士表示，儘管歐盟的競爭執法機關已經就妥協方案展開非正式協商，但應該不會在訴狀發出之前考慮接受補救措施。

微軟這項交易已獲得巴西、沙烏地阿拉伯和塞爾維亞無條件批准。