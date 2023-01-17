高雄一名男子撿到麥當勞點點卡，發現餘額還有625元，喜出望外打算晚餐大吃一頓，然而卡片的主人發現點點卡遺失，因此早在當日下午將餘額轉出掛失，男子不但無法結帳，還被依侵占罪判處新台幣5000元罰金或易服勞役。

高雄陳姓男子經過飲料店騎樓時，在路上看到一張麥當勞點點卡，陳男發現點點卡裡面餘額還有625元，便拿著卡至麥當勞儲值100元後，想連同原儲值金額支付700多元的消費，然而點點卡的失主早在同天下午掛失，將點點卡內的餘額轉出歸零，導致陳男無法結帳，也讓自己貪心行為曝光。

陳男到案後否認犯行，辯稱只是好奇想知道失主有沒有把錢用掉，當時拿點點卡給店員是要查詢餘額，不是要儲值，也不是要用裡面的錢消費，且當天是用現金1000元結帳。

然而店員還原當日結帳過程，表示陳男當日用點點卡儲值100元，加值後陳男發現裡面剩下100元，才改以現金1000元結帳，並指陳男未說要先查詢餘額。失主也表示點點卡塑膠套上有姓名貼，但領回卡片時塑膠套已被拆掉。

高雄地方法院法官勘驗各項事證，不採信陳男說詞，並依侵占遺失物罪判處5000元罰金，可易服勞役。