美國不斷圍剿中國半導體產業，不僅祭出新一輪晶片管制措施，更呼籲盟國日本、荷蘭採取相同制裁行動，根據外媒報導，荷蘭最高貿易官員透露，「荷蘭不會草率同意美國對中國的出口規定，並正在與歐洲和亞洲盟友進行磋商。」

根據路透社報導，荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher週日接受電視節目 Buitenhof專訪時說，我們和美方談了很久，但他們在去年10月祭出新規定，不能因為他們已經向我們施壓兩年，我們就必須簽字同意，我們不會。值得關注的是，荷蘭首相Mark Rutte將於下週二訪問美國，外界推測兩人會談議題可能包括對中國的半導體出口管制。

報導指出，因為美國施壓，自2019年底以來，荷蘭設備大廠ASML（艾司摩爾）無法向中國廠商包括中芯出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備。數據資料顯示，ASML在2021年向中國出售價值20億歐元的舊機器。

美國去年10月開始實施對中國晶片技術出口新規，美國貿易官員當時表示，他們預計盟國荷蘭和日本將很快實施類似的規定。ASML當時曾說，美國新規定可能會影響其集團銷售額的大約5%。

ASML執行長Peter Wennink過去受訪時，也質疑美國推動荷蘭也限制對中國出口的新規則是否有意義，並坦言「ASML已經做出犧牲。」Peter Wennink透露，美國晶片製造商能夠向中國客戶銷售他們最先進的晶圓，而ASML只能銷售較舊的晶圓製造設備，這似乎是矛盾的。

消息人士指出，美國施壓圍堵中國先進晶片，但日荷兩國不太可能「立即」做出承諾，據悉日本態度有所顧慮的原因在於，該國半導體設備商東京威力科創，有四分之一營收來自中國市場。