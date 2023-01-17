美國警方表示，槍手今天凌晨對加州一處民宅開火，造成6人喪命，其中包括一名6個月大的嬰兒和其17歲的年輕媽媽。

法新社報導，加州杜萊爾郡（Tulare County）警長布卓（Mike Boudreaux）向記者描述這起駭人聽聞的犯罪事件，他說這起具「針對性」的攻擊可能與幫派和毒品暴力有關。

警方說，他們認為兩名槍手今天凌晨3時30分左右攻擊這棟民宅，開了好幾槍。

鄰居報案後，警察於7分鐘內趕抵現場，在屋裡屋外發現多名死者和垂死掙扎的受害者。

布卓說：「情況相當悲慘，一名17歲的母親和她6個月大的寶寶皆頭部中彈。」

有兩人因躲在建築物內倖免於難，首先抵達現場的急救人員對幾名傷者進行急救，其中一人送醫搶救後宣告不治。

布卓說，這起攻擊案似乎與毒品有關。

他說：「我們也認為這不是一起隨機暴力事件。我們認為槍手鎖定這戶人家為攻擊目標。」

布卓說，此案可能與幫派和毒品暴力有關，還說相關部門一週前曾「對這處民宅展開毒品搜查」。

人口約7萬的杜萊爾郡坐落於聖約金谷地（San Joaquin Valley），大約位於舊金山與洛杉磯之間。

2021年，美國約有4萬9000人命喪槍下，其中一半以上是自殺。

在美國，武器比人口多，1/3成年人至少持有一件武器，近1/2成年人家中有武器。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120117

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