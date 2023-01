香港經典警匪電影《無間道》三部曲系列日前重新上映,以4K修復版令影迷們重溫當初的驚心動魄。另外,曾出演《無間道》系列電影的影帝梁朝偉、影后劉嘉玲以及男神陳冠希,也於昨(16)日在社群平台上曬出三人合照,足見三人間的好感情,也引發粉絲熱烈討論。

42歲的男神的陳冠希曾因其帥氣臉龐榮登「香港四大美男」之一,後因「不雅照事件」退出香港娛樂圈,近期更被網友拍到在日本街頭與民眾衝突的影片,再次引發網路兩極輿論,更有網友對他大肆批評。然而,昨日影后劉嘉玲與陳冠希各自在社群平台上曬出與梁朝偉的合照,當陳冠希的「真實面貌」在網路上釋出後,讓網友驚為天人,對他外貌的批評聲也消聲匿跡。

劉嘉玲昨日在IG上發文寫下:「Good catch up before Chinese New Year!」並曬出老公梁朝偉及陳冠希的同框照片,只見照片中,陳冠希與梁朝偉對著鏡頭露出微笑,現已60歲的梁朝偉整個人看起來氣色非常好,可見他保養有方。此外,陳冠希的的顏值也相當驚人,雖然過往曾因媒體拍到的照片而被認為顏值「崩壞」,但此次曝光的容貌在梁朝偉及劉嘉玲的身邊也不會相形失色。讓粉絲們紛紛留言:「你的顏值回來了」、「冠希哥唯一承認比他帥的兩個男人之一」、「突然重返顏值巔峰狀態。」

事實上,三人因戲而生的感情相當好,不只陳冠希當年曾在《無間道2》對劉嘉玲一見鍾情。此後更時常在社群平台上曬出幾人合照,展現出非凡的好交情。