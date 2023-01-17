清水警分局敦聘「陳鶴儀律師事務所」全體律師團隊，擔任清水警方的「專屬律師團」，讓基層員警在治安、交安及為民服務過程中，能更加無所無懼。（警方提供）

台灣史上最長春節本周開跑！民眾擔心出遊時住家可能會遭到宵小光顧。清水警分局在一連10天春節長假期間，特針對民眾外出遠遊時提供貼心「舉家外出」安全服務，希望讓每位民眾都能夠玩得既開心又安心。清水警分局長游永中呼籲，民眾踴躍申請「舉家外出」安全服務，讓警方當你外出遠遊時的住家守護者。

警方指出，面對史上最長春節，清水警方特敦聘台中海線最大律師事務所「陳鶴儀律師事務所」全體律師團隊，擔任清水警方的「專屬律師團」，讓基層員警在治安、交安及為民服務過程中，能更加無所無懼。昨日上午清水分局副分局長陳文哲特別代表游永中分局長頒贈聘書給「陳鶴儀律師事務所」主持律師陳鶴儀及律師王聰儒。

律師陳鶴儀表示，他在擔任律師前，曾擔任法務部調查局航業調查處台中調查站調查官，過去就與清水警方打擊犯罪合作關係密切，能有榮幸帶領律所另2位律師擔任清水分局「專屬律師團」，為員警提供法律諮詢服務感到榮幸。未來律所律師將作為清水分局員警的執法後盾，絕對不讓辛苦工作的基層員警在執勤過程遇到涉訟問題時束手無策。

游永中強調，員警因執行公務，難免會遇到涉訟問題，特別感激「陳鶴儀律師事務所」主持律師陳鶴儀的正義精神，無條件同意擔任清水分局的「專屬律師團」，相信可以讓員警在執法過程中，更加依法行政及伸張正義，同時保障民眾的生命身體及財產安全。