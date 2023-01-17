被譽為「護國神山」的全球晶圓代工龍頭台積電，是不少人夢寐以求的企業，盼擠進神山窄門。不過在裡面的人也這麼想嗎？一名女員工揭「內部3風氣」，自覺格格不入，且做得很痛苦，嘆「到底什麼特質的人，才適合這裡」。

該名自稱台積電員工的網友，在匿名論壇「Dcard」發文，她覺得自己在台積電做得很痛苦，「我個性內向偏敏感，常覺得自己跟大家格格不入，怎樣的人格特質，或是我需要做怎樣的改變，才適合台積電」。

她列出內部3項風氣，一是所有人都非常積極、有野心；二是缺乏團體主義，例如一個人出錯了，其他同事也不會幫忙；三是軍事化管理，「公司文化上下分明、軍事化嚴格管控」。

有網友留言表示認同，「只能離開公司，不然就是變成他們，才能在台積活下去」、「我也是過得很痛苦，壓力太大，做7個月就離職了」、「這種氣氛下，儘管同事們還不錯，很難有團隊感」。

也有人說，職場本來就這樣，多數人出來工作都是為了更好的發展，為什麼要兼顧妳的情緒，「為了生存、為了考績，這種文化在哪家公司都差不多吧」。