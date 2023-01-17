中央紀委國家監委網站17日消息，中央紀委國家監委16日公布2022年12月大陸全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，共查處違反中央八項規定精神問題1萬1112起，批評教育幫助和處理1萬6122人，其中黨紀政務處分1萬1569人，這是連續第112個月公布月報資料。數據顯示，2022年，大陸全國共查處違反中央八項規定精神問題9萬5376起，批評教育幫助和處理14萬1348人，其中黨紀政務處分9萬6756人。現階段目標是減少「舌尖上的浪費」。

中紀監委稱，從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高品質發展方面，2022年共查處問題3萬7567起，佔查處的形式主義、官僚主義問題總數的83.9％。查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占享樂主義、奢靡之風問題的38.6％、21.0％、18.5％。

從查處級別看，2022年，大陸全國共查處省部級領導幹部違反中央八項規定精神問題10起，地廳級領導幹部問題503起，查處縣處級領導幹部問題6849起，查處鄉科級及以下幹部問題8萬8014起。其中，鄉科級及以下幹部問題占查處問題總數的92.3％。

中紀監委稱，近年來總書記習近平多次對制止餐飲浪費作出重要指示批示。中共二十屆中央紀委二次全會對糾治「舌尖上的浪費」作出部署。把糾治餐飲浪費問題擺在更加突出位置。餐飲問題不只是個人消費行為，更關係糧食安全大局。將其作為深入落實中央八項規定精神的重要內容。

糾治餐飲浪費，必須堅持問題導向，要緊盯公務活動用餐、黨政機關和國有企事業單位食堂用餐，加強監督檢查，嚴肅糾治公款餐飲浪費問題，形成有力震懾。無論在公務活動用餐，還是在操辦婚喪喜慶、日常聚餐、個人消費中，都做到自覺反對浪費，持續涵養節約習慣。大力破除講排場、比闊氣、愛面子等不良風氣，讓節儉用餐成為全社會的共識和行動推動完善餐飲行業反浪費的政策規定、標準體系、獎懲機制等。