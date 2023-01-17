一名女網友日前發現她的同性伴侶偷藏一把公寓鑰匙，質問對方後，對方難為情地帶她到現場，竟是整屋鋼彈、軍艦模型，還有日本團體AKB48周邊商品，她當下看到女友認真神情，頓時慾望大開，沒想到求歡竟遭回「可以忍耐一個小時嗎？我這個模型快組完了」讓她笑說女友有了鋼彈後，她就變單身了。

該名女網友在Dcard發文，她日前在女友書桌發現一把沒見過的公寓鑰匙，一度懷疑對方做包養或出軌，後來與對方對質，對方神情慌張要她別生氣，並帶她到該間公寓，一路上一直要她不要介意，沒想到一進門竟是整屋的「宅男博物館」，有整櫃的鋼彈、軍艦模型、AKB48周邊商品，房間牆壁甚至貼滿海報。

女友向原PO坦承因為擔心會被甩，才隱瞞此事，還強調自從神7（AKB48總選拔中入選前7名的成員）畢業後就沒再追了，平時只會在公寓組裝模型，原PO說「她對待模型那個認真的眼神，堪比在床上認真對待我的時候」，她為此被挑起慾望，當下就向女友熱吻後求歡。

沒想到女友回應「妳可以忍耐一個小時嗎？我這個模型快組完了」讓她崩潰笑說自己被鋼彈比下去，稱女友自從有了鋼彈，她直接變單身，發文問「我要怎麼超越鋼彈，我要成為在鋼彈之上的女人」；其他網友留言「完蛋，只好你穿鋼彈cos服去誘惑他了」、「想都別想吧…對最愛的東西專注那才叫美，不如欣賞她專注的神情」、「跟她一起組，她會直接把妳撲倒」。