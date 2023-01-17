農曆春節到來！豐原警分局有感於各守望相助隊，在「112年加強重要節日安全維護工作」期間犧牲假期維護轄區治(交)安，於昨天晚上配合神岡、豐原區公所，宣慰神岡及豐原區各里(社區)守望相助隊；感謝各隊主動提供犯罪線索，協助警察機關破案，建立「警民合作、共維治安」，讓市民安心過節。

農曆春節前夕，豐原分局暨神岡、豐原區公所，聯合慰問守望相助隊；建立「警民合作、共維治安」，讓市民安心過節。（警方提供）

警方指出，112年度加強重要節日安全維護工作期程，自今年1月起至1月30日止，為期30日，期間特別結合轄內各協勤民力維安力量，發揮民力團體精神，保鄉衛民守望相助，協助維護治安，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸；透過民力在地、熟悉環境等特質，投入鄰里社區服務。

春節前夕，豐原分局全體員警及協勤民力均投入轄內治安、交通及服務工作，連袂加強夜間轄區巡守，維護地方治安。副分局長陳鴻斌提醒，春節期間民眾舉家外出旅遊或返鄉團圓時，擔心家中無人看顧而遭宵小闖入、或民眾及店家存提款交易倍增，易遭歹徒覬覦行搶等情形。

農曆春節前夕，豐原分局暨神岡、豐原區公所，聯合慰問守望相助隊；建立「警民合作、共維治安」，讓市民安心過節。（警方提供）

陳鴻斌說，分局特別提供「民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警方申請居家安全維護」、「協助維護民眾存、提款安全服務」等貼心服務措施，有需要的民眾可向就近的分駐（派出）所提出申請。

陳鴻斌強調，感謝所有守望相助隊員的無私付出，守望相助隊的功能不僅止於協助維護地方治安，更能擴及敦親睦鄰、急難救助、維護社區整潔、防火防盜及協助救災等工作，確保社區的安寧，達成守望相助的理想目標。