行政院長蘇貞昌的去留備受關注，他日前稱「袁崇煥不死，清兵怎麼入關」，被外界解讀是自比明末大將袁崇煥，蘇則解釋是以此提醒別中了敵人的分化計謀。對此，前立委郭正亮吐槽，蘇貞昌真正像的並非袁崇煥，是清朝皇帝康熙執政初期、四大臣之一的「鰲拜」，更曝光，綠營其實很多人希望蘇趕快下台。

蘇貞昌昨（16）日出席國4豐潭段通車典禮時被記者問到，有媒體人質疑，他提到明末大將袁崇煥，是不是暗指總統蔡英文是亡國之君？只有自己留任才可以為民進黨力挽狂瀾？蘇貞昌回應，袁崇煥已死了幾百年，連滿清皇帝都承認當年的分化離間計成功，才能拿下天下，歷史是一面鏡子，他以古鑑今呼籲，國人同胞在當今局勢險惡的時候，要一起團結對外，不要再中了分化離間計，而再次上當。

郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》解釋，會說蘇貞昌像鰲拜，是因為他給人「壟斷行政院銀行、警界等重要人事案，強勢到大家都受不了」的感覺。郭正亮也痛批，蘇貞昌是傲慢自大的代表，民調已經跌到3成多還不下台，「這種人多不要臉？根本就是鰲拜嘛！」

郭正亮接著說，最希望蘇貞昌繼續做行政院長的就是國民黨，「他繼續做，國民黨最高興」，也提到，有很多綠營人士希望蘇貞昌趕快下台，甚至連身兼民進黨主席的副總統賴清德也是如此。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉認為，蘇貞昌「袁崇煥說」中的「清兵」，指的就是賴清德，郭正亮則直言，這種比喻不太準確，因為事實上賴是「心裡苦」。他指出，只要蘇貞昌繼續當院長，賴清德就無法進行改革，同時，大家看到蘇的嘴臉也會受不了，導致民進黨民調繼續掉，自己更不用選了。