不少人有收藏動漫公仔的嗜好，一名女網友表示，哥哥的房間至少有50個穿著清涼的動漫公仔，「我自己不能接男友房間長這樣」，將其PO上網問其他女網友是否能接受，多數人都說尊重彼此的興趣，當中也有人認為能買這麼多公仔，財力一定很雄厚，且擺放很乾淨，歪樓問「哥哥有缺女友嗎？」

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，近日和哥哥聊天提到男女感情的事，因為哥哥的興趣是收集動漫公仔，但清一色全是爆乳、穿著清涼的女性公仔，房間內至少有50個，就連電腦桌布也是性感的動漫女性人物，哥哥問原PO「把曖昧的女生帶到自己房間，滿滿的女性動漫跟比基尼公仔，是加分還是扣分？」

原PO向哥哥表示，「我不能接受」，但如果是喜歡這些角色的個性、精神，買Q版公仔、馬克杯或盤子等周邊，「我就可以接受。」哥哥聽了不以為意，認為這不影響交女友，原PO問，「女生可以接受男友房間長這樣嗎？」

圖文曝光，多數女網友都說能接受，「又不是什麼不良嗜好，無所謂接不接受」、「我老公房間差不多也是這樣，收納的乾淨整潔比較重要，比起模型我更受不了在房間養很多小動物」、「可以耶！我很尊重跟接受他人的喜好，就跟我會買韓團專輯周邊一樣啊」。

另外也有人歪樓說原PO哥哥買這麼多公仔，財力很雄厚，且擺放乾淨，「這基本上是財力展示吧？ 就算沒有女生接受，但很明顯妳哥有錢」、「看到的第一個想法是滿有錢的」、「公仔很多，感覺很有錢」、「沒有一定的財力是無法支撐起這個興趣的，哥哥有錢喔！哥哥有缺女友嗎？」、「完全可以接受，房間乾淨整潔、收納井然有序非常棒」。