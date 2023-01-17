觀旅局將日租套房等非法旅宿，列入市府專案取締重點對象。（台中市政府提供）

觀旅局將日租套房等非法旅宿，列入市府專案取締重點對象。（台中市政府提供）

隨著疫情趨緩、國境開放，國內旅遊市場也日漸恢復，近期更隨春節連假到來，民眾紛紛安排旅遊住宿。台中市政府觀光旅遊局呼籲，選擇住宿時，除考量價格及地段外，最重要是住宿場所的安全性，選擇經政府機關把關的「合法旅宿」才是最有保障的住宿選擇。

觀旅局指出，台中市日租套房等非法旅宿多集中於交通要點或熱門商圈周邊，隱藏於公寓大廈或狹小巷弄的違章建築內，業者多透過網路訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，主打交通便利、價格低廉吸引消費者入住；卻是暗藏隱匿的危機，民眾應提高警覺。

觀旅局說，違法業者為規避政府查緝，登載資訊常不完整，經常發生入住與訂房地點不同，或現場與網路刊登房間品質差異甚大等糾紛；因違法經營業者常避不見面，聯繫交易過程也不透明，一旦發生緊急意外事件，消費者輕則求償無門，重則可能危及自身生命安全。

觀旅局表示，市府將日租套房等非法旅宿列入專案取締重點對象，由專人定期上網搜尋非法旅宿違規廣告資料進行列管，除函文要求網路平台業者撤除下架，阻斷其行銷管道外；不分平日、假日會同都發局、警察局、消防局等單位組成聯合稽查小組加強查緝，一旦查獲非法經營，即依法裁罰並勒令歇業。

旅客可如何辨識合法旅宿？觀旅局提供小撇步，訂房前可先至台灣旅宿網查詢台中市或全國各地合法旅館、民宿再訂房，或於現場投宿前查看業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌；如未有資料，切勿入住，以保障自身權益與生命安全。

觀旅局強調，如發現有經營日租套房或其他非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉；經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，經受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額10％至15％作為檢舉獎金。貫徹掃蕩非法旅宿的決心，保障來台中觀光旅遊民眾的住宿安全。