大陸觀察者網引述俄羅斯衛星通訊社17日報導，莫斯科交易所在俄羅斯首次推出了以人民幣結算的交易所交易基金。

當地時間16日，莫斯科交易所在社交平台上發文宣布，俄羅斯首支以人民幣結算的交易所交易基金開始交易。該交易所交易基金將投資以人民幣計價的俄羅斯公司債券和以人民幣結算的貨幣市場工具。

報導稱，莫斯科交易所股票市場部主任伯里斯．布洛欣表示：「首次推出的人民幣交易所交易基金開闢了一個新的市場領域，為所有類型的客戶提供了更多使用人民幣投資的機會。我們發現，人們對這一產品有興趣，並且相信人民幣金融工具的供給量將有所增加。」

衛星通訊社指出，西方國家對俄羅斯金融機構實施制裁後，莫斯科交易所開始擴大可用的人民幣交易。2022年12月20日消息稱，2022年11月人民幣在莫斯科交易所外匯市場交易中的占比增至48％，年初時僅占0.2％。

此前報導顯示，2022年10月3日莫斯科交易所共完成T＋1人民幣／盧布交易64900筆，交易金額703億盧布，同日美元／盧布成交29500筆，交易額682億盧布。人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元，成為該交易所交易量最大外幣。