BIG BODY 12SKIIII pic.twitter.com/fBgZAPCtoF — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 17, 2023

究竟灰熊這股連勝氣勢還會延續多久呢？莫蘭特17日只打前3節，就攻下全場最高29分，更無視太陽中鋒艾頓阻擋，再次展現過人腰力空中出手打板命中技驚全場，幫助灰熊136比106輕鬆橫掃太陽，奪下10連勝，目前戰績30勝13敗再跟金塊並列西區龍頭。

儘管上半場打完，灰熊僅以68比65領先，但到第3節，灰熊逐漸控制場上局面，莫蘭特帶領迪昂布魯克斯、貝恩、傑倫傑克生等人打出誇張13比0猛攻，轉眼擴大領先到22分，也讓末節提前進入垃圾時間，灰熊仍把領先差距持續擴大到30分以上。

莫蘭特除了攻下全場最高得分，也拿7助攻、2籃板、1抄截，他的最佳後場搭檔貝恩全場投12中10，貢獻28分、6助攻與3籃板，傑倫傑克生18分、8籃板及6火鍋，克拉克替補拿下13分，泰厄斯瓊斯與羅迪各有10分。

目前仍少戴文布克、保羅兩大後場主力助陣的太陽，無奈吞下3連辦，當前戰績來到21勝24敗，排名落居西區第12，表現跟上季拿下西區最佳64勝18敗的模樣判若兩隊，只能期望布克與保羅趕緊傷癒回歸，幫助太陽重新找回應有的強勢風範。