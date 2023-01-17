足壇兩大巨星梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）將於本周正面交鋒了，梅西現效力法甲巴黎聖日耳曼（簡稱PSG），C羅的新東家是沙烏地聯賽的艾納斯，兩隊將於19日在沙烏地阿拉伯進行友誼賽。C羅因為國際足總的兩場禁賽令，至今還沒有在聯賽出場，屆時他的首秀即將是萬眾矚目的「梅羅之戰」。

西班牙《馬卡報》報導，PSG的對手是沙烏地聯賽兩支豪門組成的聯軍：艾納斯與希拉爾，預計由C羅擔任隊長，阿根廷教練加拉度（Marcelo Gallardo）掌兵，率領這支聯軍對抗歐洲強權。

前一次「梅羅之戰」要追溯到2020年12月歐冠小組賽，C羅率領義甲尤文圖斯3比0痛宰梅西效力的西甲巴塞隆納，該場C羅踢進了兩球，將生涯與梅西對決的進球數追到21比22。

然而梅西的近況不太好，PSG前役遭到雷恩1比0擊敗，PSG兩位大將梅西、內馬（Neymar）遭到法國媒體嚴詞批評。RMC Sport寫道：「梅西踢了半個球季的好球，他為了世足賽認真訓練，但是現在已經結束了。」《隊報》寫道：「我們看不見他往日華麗的腳法，在下半場崩盤之前，他的工作主要只是搶回30公尺內的球權。」法國記者Daniel Riolo批評內馬說：「從薪資和轉會費來看，內馬是不是史上最大的失敗？以這些花費來看，我想不到比這個更大的失敗。」